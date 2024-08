Фурор в Париж! Кой ще закрие Олимпиадата

Том Круз ще има главна роля в церемонията по закриването на Олимпийските игри в Париж на 11 август. Той може да скочи с парашут до Холивудския знак по време на организираното предаване на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 г.



Каскадата е била заснета тихомълком през март, съобщи Hollywood Reporter, предаде БГНЕС.



Круз присъства на игрите в Париж, включително на квалификациите по гимнастика за жени, както и на състезанията по плуване.



"Страхотно е. Страхотни истории, страхотни спортисти. Невероятно е това, което трябва да направят, чувството за постижение", каза Круз.



Продуцентската компания Fulwell 73 - ръководена съвместно с Джеймс Кордън - стои зад сегмента в Лос Анджелис, който ще съчетава предварително записани и живи елементи.



The Hollywood Reporter научи, че ранният план е включвал голямо парти на държавния плаж "Уил Роджърс", където ще се състои предаването на олимпийския флаг. Той е бил отменен поради опасенията на полицията на Лос Анджелис за продължително затваряне на Тихоокеанската крайбрежна магистрала и трудности при получаването на необходимото разрешение от Калифорнийската крайбрежна комисия. Fulwell 73 не отговори на молбата за коментар.



Церемонията по откриването на Игрите в Париж на 26 юли, включваща изпълнение на Лейди Гага, травестити и световни спортисти, плаващи по река Сена, предизвика смесени реакции.



Церемониите по закриването и предаването им и преди са били сцена за спектакли с участието на известни личности. На закриването в Пекин през 2008 г. Джими Пейдж и Леона Луис изпълниха съвместно песента "Whole Lotta Love" на Led Zeppelin, докато се возеха в изкуствен автобус, пътуващ към Лондон.



Церемониите по откриването и закриването на Летните олимпийски игри в Лос Анджелис през 1984 г., продуцирани от ръководителя на "Корени" Дейвид Л. Уолпър и ключовия творчески директор на Walt Disney Co. Робърт Джани, бяха забележителни холивудски спектакли, включващи изпълнения на Лайнъл Ричи, The Beach Boys и филмовия композитор Джон Уилямс.

