Феновете избират Футболист на годината 2013

София. Феновете на българския футбол също ще имат възможност тази година да посочат своя фаворит за „Футболист №1 на България" 2013. Специалната платформа за гласуване ще е активна до 17 декември, а фаворитът на запалянковците ще получи своята специална награда на публиката по време на официалната церемония.

Церемонията „Футболист №1 на България" ще се проведе на 19 декември от 20.30 ч. и ще бъде излъчена на живо в ефира на TV7.

Официалното гласуване продължава до 13 декември (петък) включително, като анкетните карти трябва да бъдат изпращани на адрес [email protected].





