Добра новина за Реал Мадрид

Джуд Белингам се завръща в титулярния състав на Реал Мадрид.

Заради контузия на рамото англичанинът пропусна началото на сезона. В последните мачове на "белия балет" той се появяваше като резерва, но сега вече е напълно готов да започне от първата минута срещу отбора на Хетафе.

Миналият сезон за Белингам не беше впечатляващ. Той вкара 9 попадения и направи 9 асистенции в 31 мача в Ла лига. В дебютния си сезон в Испания той отбеляза 19 гола и асистира 6 пъти в само 25 мача, което му отреди и 3-то място в класирането за "Златната топка" през 2024 година .

Мачът между Хетафе и Реал Мадрид е днес от 22:00 часа.

