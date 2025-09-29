Дембеле напусна Франция. От ПСЖ разкриха всичко

Шефовете на ПСЖ обявиха, че звездата на тима - Усман Дембеле, ще пътува до Доха, Катар, тази седмица за рехабилитация в болница „Аспетар“.

Това медицинско заведение често се използва от френския клуб, за да помага на играчите да се възстановят от контузии.

28-годишният французин получи травма в квалификационния мач за Световното първенство през 2026 г. срещу Украйна (5 септември, 2:0). Диагностициран е с разкъсване на подколянното сухожилие в дясното бедро

