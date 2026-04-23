ЦСКА с важна новина преди реванша с Лудогорец

ЦСКА пусна в продажба билетите за срещата-реванш от полуфиналите за Купата на България с Лудогорец. Първата среща завърши с победа 2:1 за “армейците”. Вторият двубой е на 29 април (сряда) от 19:00 часа на Национален стадион “Васил Левски”.

„Армейци,

Предстои ни едно от най-важните изпитания за сезона: Христо Янев и момчетата му имат нужда от подкрепата на всяко „армейско“ сърце!

Нека идната сряда червената доминация да продължи - както на терена, така и на трибуните! Да напълним стадиона и заедно да изживеем нова велика емоция!

ЦСКА зове!

Билетите за реванша от полуфиналите в турнира за Купата на България срещу Лудогорец ВЕЧЕ СА В ПРОДАЖБА.

Притежателите на абонаментни карти на ЦСКА могат да посетят двубоя с тях.

Цените на билетите са както следва:

Сектор А – 13,80 евро (27 лв.)

Сектор В (VIP ложа) – 25,56 евро (50 лв.)

Сектор В – 10,74 евро (21 лв.)

Сектор Г - 7,67 евро (15 лв.)

Сектор Б (гости) - 7,67 евро (15 лв.)“, съобщиха от ЦСКА.

Снимка: Официална Фейсбук страница на ЦСКА

