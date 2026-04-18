ЦСКА прави голям обрат в селекцията

Сериозен обрат ще настъпи в лятната селекция на ЦСКА. Това, за което се говореше от доста време, може да стане факт – „червените“ да заложат основно на българи. Според „Спортал“ шефовете искат да увеличат бройката на родните имена в редиците, но те нямат да бъдат каквито и да е.

„Армейците“ ще гонят предимно национали. Под номер 1 е Кирил Десподов, а за никой не е тайна, че ЦСКА има и сериозен апетит към Кристиян Балов, пише „Мач Телеграф“. Иначе досега приоритет в селекцията бяха предимно чужденци. И сега ще има такива, а изданието вече разкри, че се работи по два варианта за вносна селекция.

Ако тимът си осигури виза за Европа, в което никой от „червените“ не съмнява, то ще се заложи на скъпи футболисти, с които ще се гони пробив в турнирите. ЦСКА е в играта за Купата на България, която дава правото на участие в Лига Европа. А при неуспех там – преместване в Лигата на конференциите.

При условие, че ЦСКА отново не успее да си осигури излаз в една от надпреварите на континента, тогава ще се привличат футболисти, които ще бъдат с по-скромна цена, но пък ще могат да се развият и да помогнат на „армейците“ да се върнат там, където им е мястото – първото място!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com