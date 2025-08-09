Бразилски гранд отново отряза Лудогорец

Гремио е отхвърлил и новата подобрена оферта на Лудогорец за нападателя Андре Енрике, съобщава журналистът Фабио Варгас.

Разградчани са предложили да вземат високия 190 см голмайстор за една година под наем за 300 хиляди долара, като в договора е предвидена и клауза от 3 милиона долара откупна цена на бразилския таран. Предложението обаче се е видяло малко на Гремио или клубът не иска да дава футболиста си под наем на този етап, пише "Топ спорт". Бразилският клуб иска да продаде направо Енрике, но за 5 милиона долара.

В същото време в момента Андре Енрике лекува контузия на бедрото и не е ясно кога точно ще се завърне в игра. В края на миналия месец Гремио вече отклони първото предложение на "орлите" за нападателя.

Гремио привличат Андре Енрике от Ерсилио Луз в началото на 2024 година, като плащат за правата му 1,2 милиона евро. Последният му мач за Гремио е на 19 юли срещу Вашку да Гама (1:1), като в него той се контузва. През годината има общо 18 мача и 2 гола за бразилския тим във всички турнири.

