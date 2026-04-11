Бивш нападател срина със земята Мохамед Салах

Ако смятате, че Арне Слот е човекът, когото трябва да виним за неволите на Ливърпул, един поглед към егоистичното поведение на Мо Салах разказва съвсем различна история. В своя остра колонка бившият нападател Трой Дийни не спести критиките си към египетската звезда, определяйки го като основен проблем за мърсисайдци.

Според Дийни, 33-годишното крило на Ливърпул е една от най-големите „кралици на драмата“ във футбола. Въпреки че признава таланта му, бившият играч е категоричен, че Салах никога няма да бъде истинска легенда на клуба, защото му липсват ключови качества. За да бъдеш велик, трябва да си лидер и фигурант за отбора, а Салах мисли единствено и само за себе си.

Дийни прави рязък контраст между поведението на египтянина и това на Върджил ван Дайк. Нидерландският защитник е посочен като единствения играч на Ливърпул, който застава пред медиите и поема отговорност, независимо дали отборът печели, губи или завършва наравно.

Съотборниците, Слот и феновете може да не са харесали думите на Ван Дайк, когато той заговори за предаване, но само четири дни по-късно, след тежкото поражение от Пари Сен Жермен, капитанът отново беше там, за да поеме удара.

Какво прави Салах в подобни моменти? Той се грижи да получи своите няколко секунди слава пред телевизионните камери, отивайки да се ръкува със Стивън Джерард и Стив Макманаман. Макманаман отразява тези мачове от десетилетие и досега никой не е виждал Салах да прави подобно нещо. Това е просто поредният опит да създаде драма, когато не получава това, което иска.

Това далеч не е първият път, в който нападателят създава напрежение. Дийни припомня няколко ключови момента, които доказват токсичното му влияние:

Конфликтът с Юрген Клоп: преди две години, когато беше оставен на резервната скамейка, Салах се скара с германския специалист край тъчлинията и отказа интервю с думите: „Ако проговоря, ще стане пожар.“

Изтритите публикации: през октомври миналата година, след като остана резерва при победата с 5:1 над Франкфурт, той изтри всички споменавания на клуба от социалните си мрежи.

Интервюто на „Елънд Роуд“: Салах буквално „разпъна“ Арне Слот, заявявайки, че няма отношения с мениджъра, намекна, че някой го принуждава да напусне, и обяви, че следващият мач може да му е последен.

Бягството от отговорност: след всички тези скандали, той замина за Купата на африканските нации и се върна, сякаш нищо не се е случило.

Когато нещата вървят добре, Салах обира всички овации. Някои дори стигнаха дотам да твърдят, че е по-добър играч от Тиери Анри – твърдение, което Дийни определя като „пълни глупости“. Египтянинът заслужаваше възхищение миналия сезон, когато беше в невероятна форма, но щом нещата тръгнат зле, той веднага вгорчава обстановката.

Салах е най-добре платеният играч на Ливърпул, но не само че се крие в трудните моменти, а и активно задълбочава проблемите на „Анфийлд“. Арне Слот гаси пожари почти от първия си ден в Мърсисайд, а звездата му предпочита да налива масло в огъня, вместо да помогне.

Поведението му и фактът, че играчи като Ван Дайк трябва да вършат цялата черна работа пред медиите, могат да разцепят състава на Слот. Юго Екитике, който е един от малкото успешни примери за Ливърпул през този сезон, със сигурност е разочарован, когато бива сменен, докато Салах остава на терена, без да допринася с почти нищо. Това е отношение, което и другите играчи могат да започнат да копират.

Къртис Джоунс наскоро заговори за това как Ливърпул е бил мачкан на терена. Дийни го съветва директно: единственото нещо, на което един мениджър не трябва да те учи, е как да тичаш и да влизаш здраво в единоборства. Следователно, липсата на борбеност не е вина само на Слот – фокусът трябва да падне върху самите футболисти.

Нидерландският специалист се бори с контузии през целия сезон, трябваше да се справя с липсата на Трент Александър-Арнолд и постоянно слуша как е наследил шампионския отбор на Клоп. Слот трябва да бъде съден едва догодина, когато Салах вече няма да бъде фактор, който разсейва отбора.

Едно нещо изглежда ясно – обръщането към клубни легенди няма да реши проблемите. Кога Ливърпул се превърна в Манчестър Юнайтед? Те не могат просто да счупят стъклото при спешен случай и да повикат Стивън Джерард или да бързат да назначат Чаби Алонсо.

Алонсо свърши невероятна работа в Байер Леверкузен, където дърпаше конците, но беше „сдъвкан“ на голямата сцена в Реал Мадрид. Какво доказателство има, че ще успее на „Анфийлд“? За Джерард доказателствата са още по-малко. Той е умен треньор и най-великият им играч, но само това не е достатъчно.

