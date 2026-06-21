БГ шампионки във футбола станаха топ модели

Шампионките на България от Лудогорец вече са отличнички и в модата на аксесоарите - те станаха топ модели на известен роден семеен бранд очила. „След завоюването на първата титла в историята на отбора и класирането за UEFA women's champions league 2026/27, нямаше как да не проявим уважението си към таланта и характера на момичетата, достигнали върха в България и спечелили правото да представя страната по света. Всичко това заслужава признание.“, споделя Едита Цветков от Квят, вече официален партньор на младите дами от ФК Лудогорец. За компанията сътрудничеството е израз на убеждението, че успехът, зад който стоят и старши треньорът Христос Доков и Силвия Радойска, заслужава да бъде забелязан, подкрепян и насърчаван. Общите кампании ще са насочени към популяризирането на женския футбол, спорта и активния начин на живот под мотото „Победата променя перспективата“.

„Всеки модел очила отразява индивидуалността на всяка от шампионките, което пък е още едно доказателство, че зад силния тим стоят различни личности със собствено излъчване и стил. Най-предпочитани се оказаха моделите със зелени поляризирани стъкла, вдъхновени от цветовете на клуба и превърнали се в естествен избор за много от футболистките. Защото очилата са много повече от аксесоар, те са част от начина, по който виждаме света. А когато дойде победата, се променя не само това, което виждаме, а и перспективата, през която гледаме към бъдещето.“, добавя Едита Цветков.

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