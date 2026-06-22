Белгия се блъсна в иранска стена и загуби нервите си

Белгия и Иран завършиха 0:0 в Ингълуд, Калифорния, в напрегнат мач от група G на Мондиал 2026. „Червените дяволи“ владееха повече топката, но не успяха да пробият дълбоката иранска защита, а след червения картон на Натан Нгой в средата на второто полувреме загубиха и последния си устрем.

Равенството запази шансовете и на двата отбора за класиране напред, но остави Белгия под тежко напрежение преди последния кръг. Иран пък оцеля в трудни моменти, показа дисциплина и си тръгна с точка, която може да се окаже решаваща.

Белгийска власт без удар в сърцето

Първото полувреме мина под знака на белгийското притежание, но без нужната острота. Иран се прибра дълбоко, затвори пространствата около наказателното поле и принуди фаворита да търси трудни решения през сгъстена защита.

В същото време по-чистите ситуации не бяха само пред вратата на Алиреза Бейранванд. Тибо Куртоа трябваше да спасява опасен удар на Хосеин Канани, а в 25-ата минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. Това беше първият голям сигнал, че Белгия контролира топката, но не и мача.

Спасяването, което пречупи надеждата

Кевин Де Бройне опита да отвори пролука с удар, който беше блокиран, а добавката на Максим Де Каупер беше спряна от Бейранванд. Ромелу Лукаку също стигна до ситуация, но не намери завършващия удар, който можеше да промени вечерта.

След почивката белгийците натиснаха по-силно, но Иран отново удари тревога пред Куртоа. Тареми стреля от движение, а белгийският вратар спаси и задържа нулите в момент, в който мачът вече се движеше по тънък ръб.

Червеният картон, който смълча Белгия

Най-големият шанс за Белгия дойде в 59-ата минута, когато Де Каупер се озова на два метра от гола, но Бейранванд реагира блестящо с една ръка и остави Иран в мача. Това беше спасяване с тежестта на гол - момент, който извади въздуха от белгийския натиск и даде нова вяра на персите.

Седем минути по-късно Натан Нгой сбърка при връщане назад към Куртоа, а след това фаулира Тареми като последен в защитата. Директният червен картон промени ритъма окончателно - Белгия вече не можеше да рискува безразсъдно, а Иран получи точно това, което търсеше: мач на нерви, дисциплина и издръжливост.

Групата остана без господар

До края двата отбора не успяха да нанесат решаващия удар. Белгия остана с усещането за пропусната победа, Иран - с точка, извадена с характер, търпение и голям вратарски мач. Нулевото равенство не даде отговор кой е по-силен, но показа кой беше по-готов да страда.

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