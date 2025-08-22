Байерн със стряскащо начало в Бундеслигата

Байерн Мюнхен даде гръмко начало на новия сезон в Бундеслигата, като буквално помете гостуващия РБ Лайпциг с впечатляващото 6:0.

Майкъл Олисе откри резултата в 27-ата минута, а само пет минути по-късно Луис Диас се разписа за първи път с екипа на Байерн в Бундеслигата. Олисе отново бе точен в 42-ата минута, с което фиксира класическото 3:0 до почивката. Серж Гнабри се отличи с две ключови асистенции, допринасяйки за доминацията на баварците.

След паузата, домакините не намалиха темпото. Хари Кейн се разписа два пъти в рамките на десет минути (64' и 74'), и отново бе точен в 78-ата минута след подаване на Мин-Джей Ким, оформяйки крайното 6:0. Луис Диас също се отчете с две асистенции, затвърждавайки отличното си представяне.

