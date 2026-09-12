Байерн със стряскащо начало в Бундеслигата
Баварците отнесоха с 6:0 опонента си
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Баварците отнесоха с 6:0 опонента си
Бремен. Бой, пиротехника и 30 арестувани белязаха дербито "Хамбургер" - "Вердер" в Бундеслигата. Няколко минути преди началото на двубоя група от окол...
Немският футболен съюз се старае да потули скандални резултати от пробите на играчите, гръмна "Билд". Те станаха достояние на изданието, след като то...