Барселона оглави Ла Лига

Барселона се наложи с 2:1 над Реал (Сосиедад) в среща от 7-ия кръг на Ла Лига, играна на Олимпийския стадион в каталунската столица. Успехът дойде след пълен обрат и изкачи тима на Ханзи Флик на върха в класирането.

Гостите от Сосиедад първи намериха път към мрежата. В 31-ата минута Алваро Одриосола откри резултата след подаване на Андер Баренечеа.

Каталунците реагираха бързо. В 43-ата минута Жул Кунде изравни след асистенция на Маркъс Рашфорд.

Решителният миг настъпи в 59-ата минута. Току-що влезлият Ламин Ямал подаде на Роберт Левандовски, а полският нападател не сгреши за крайното 2:1.

С петата си поредна победа във всички турнири Барселона вече е лидер с 19 точки. Реал (Мадрид) е втори, а Реал Сосиедад остава 17-и с 5 пункта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com