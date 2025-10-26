Барса взима крути мерки за Ламин Ямал

Ръководството на Барселона е решило да ограничи медийните и публичните изяви на Ламин Ямал, след като 18-годишният нападател предизвика скандал с изказване срещу Реал Мадрид в навечерието на Ел Класико, съобщава Marca.

Ямал бе попитан дали отборът на Порсинос от Kings League напомня на Реал Мадрид, на което отговори:

"Да, разбира се. Те мамят и се оплакват".

От клуба смятат, че младокът е прекрачил границата и е насочил вниманието към теми извън футбола. Ръководството признава таланта му, но е решено да ограничи медийните му изяви, за да предпази играча и да намали напрежението около отбора.

