Български футболен талант подписа с италиански отбор

Младият български футболист Димо Кръстев ще играе през новия сезон за италианския Сиракуза от Серия C.

22-годишният бургазлия е изпратен под наем от Фиорентина, която държи правата му.

Любопитното е, че трансферът беше финализиран в пряко излъчване на шоуто Calciomercato – L'Originale по Скай Италия, превръщайки се в първото официално споразумение за Кръстев, обявено в телевизионния ефир.

Кариера между успехи и тежка контузия

Кръстев е ляв крак и може да играе както като централен полузащитник, така и като бранител. Той дебютира професионално още на 15 години в България, преди да бъде привлечен от Фиорентина. С младежкия отбор на „виолетовите“ печели три Купи на Италия и Суперкупа, като отбелязва и решаващи голове. За първия тим на Фиорентина има участия в контролни срещи, след което е изпращан под наем в Катандзаро и Фералпи-Сало.

През миналия сезон обаче игра едва два мача за Тернана заради тежка контузия и операция на кръстни връзки. Сега Кръстев получава нов шанс да се наложи в Серия C, където Сиракуза е водена от треньора Марко Турати. В първата си среща за сезона тимът от Сицилия загуби с 0:1 при гостуването на Салернитана.

Национал, пропуснал повиквателните след 2023 г.

Димо Кръстев е и национал на България, но не е викан в първия състав на страната от септември 2023 година, когато беше редовно използван от тогавашния селекционер Младен Кръстаич.

В официалното си съобщение Сиракуза представи българина така: „Български защитник, той пристига под наем от Фиорентина. Миналия сезон игра за Тернана в Серия C, а преди това имаше опит в Серия B с Катандзаро и Фералпи-Сало. Играчът вече се присъедини към отбора и ще бъде на разположение на треньора на Турати за предстоящите официални мачове.“

До преди седмица Кръстев тренираше със столичния Левски, но офертата от Италия окончателно слага край на възможността да облече синия екип на „Герена“.

