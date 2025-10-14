Паника в Испания! Какво решиха нашите за мача довечера

Европейският шампион Испания е в шах от генералните промени, с които еименините им гости от България ще излязат за световната квалификация довечера.

И това става дни след респектиращия резултат срещу Турция, в който "лъвовете4 уплашиха целия свят със силата си.

Националният селекционер на България Александър Димитров планира да направи куп промени по състава за днешното гостуване на Испания спрямо разгрома с 1:6 от Турция.

Младият специалист ще „размеси картите“ във всички линии. На вратата се очаква да се завърне Светослав Вуцов. Димитър Велковски ще действа като ляв бек вместо Християн Петров, а на десния може да се експериментира с повикания по спешност от младежите Мартин Георгиев.

Както е известно, Иван Турицов отпадна заради контузия, а Виктор Попов сбърка за четири от шестте попадения на Турция, вкарвайки си и автогол. Едва ли селекционерът ще рискува пак да заложи на бившия бранител на Черно море.

В средата на терена Димитров се очаква да се вразуми и да пусне двамата ни играчи от Англия – Илия Груев (Лийдс) и Филип Кръстев (Оксфорд). Марин Петков пък ще седне на пейката.

За сблъсъка с турците бившият треньор на Берое и Локо ГО бе направил цели 8 промени по състава спрямо предшественика си Илиан Илиев.

