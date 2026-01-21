Арне Слот събра очите след безумен въпрос

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот показа чувство за хумор преди мача на "червените" от Шампионската лига срещу Марсилия. Нидерландецът е под сериозно напрежение заради неубедително представяне на отбора, а скорошното уволнение на Чаби Алонсо от Реал Мадрид още повече засили слуховете, че Слот може да бъде сменен на поста от баския специалист.

Той започна треньорската си кариера в Реал Сосиедад Б, след което постигна огромен успех в Байер Леверкузен, но се задържа на "Бернабеу" по-малко от осем месеца и вече е свободен да поеме друго предизвикателство.

Алонсо бе свързван с мениджърския пост на "Анфийлд" и преди, но в крайна сметка дойде Слот и спечели титлата във Висшата лига още в първия си сезон.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com