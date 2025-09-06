Алкарас спря Джокович. Идва най-чакания финал

Опитът на Новак Джокович да спечели 25-а титла от Големия шлем отново се провали срещу по-млад съперник.

Испанецът Карлос Алкарас победи сърбина в първия полуфинал на Откритото първенство на САЩ

и се класира за втория си финал в турнира. Така Алкарас взе своеобразен реванш за загубите от Джокович по-рано тази година на Олимпиадата в Париж и на Australian Open.

Алкарас срещу Синер – исторически трети финал за сезона

В неделя испанецът ще срещне Яник Синер – водача в световната ранглиста, който победи канадеца Феликс Оже-Алиасим във втория полуфинал. Това ще бъде трети пореден финал между Алкарас и Синер в турнирите от Големия шлем – прецедент в цялата история на Оупън ерата. Победителят в Ню Йорк не само ще триумфира с трофея, но и ще заеме първото място в световната ранглиста.

Велик сезон за младите звезди

Синер вече се превърна в едва осмия тенисист, достигнал до всичките четири финала на Шлема в рамките на един сезон и в най-младия, който го постига в Оупън ерата. Серията му от 27 победи на твърди кортове изравни рекорда на Джокович, като пред него остава единствено Роджър Федерер.

„Невероятен сезон. Турнирите от Големия шлем са най-важни и след като отново се класирах на финал, просто не може да бъде по-добре“, каза Синер.

