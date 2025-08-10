4 от 4. Левски победи и Спартак Варна. Феноменален гол

Левски победи Спартак Варна с 2:1 в четвъртия кръг в efbet Лига.

Още в четвъртата минута "сините" откриха чрез феноменален гол на Марин Петков със странична ножица.

В края на първата част Борислав Рупанов удвои след втората асистенция на Мазир Сула в мача.

В 85-а минута на свой ред Даниел Иванов отбеляза красиво попадение, с което върна за кратко надеждите на гостите, но времето не стигна за повече.

С тази победа Левски е на второ място с 12 точки, като само по-лошата голова разлика от Лудогорец държи "сините" извън лидерската позиция.

Спартак Варна остава на девета позиция с три пункта на сметката си.

