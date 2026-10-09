Заместник-кметът Касева: Учителството не е просто занаят, а мисия

„Учителството не е просто занаят. То е мисия и огромно сърце. Вие сте тези, които вдъхват живот на класните стаи, подкрепят децата ни и им дават криле". С тези думи заместник-кметът на Казанлък Сребра Красева се обърна към участниците в традиционното есенно обучение на Синдиката на българските учители (СБУ).



Форумът се проведе днес в библиотека „Искра“ и беше организиран от заместник-председателя на СБУ Иван Кънчев и главния юрист на Синдиката Роза Костова. В него участваха педагози от цялата община, които имаха възможност да надградят знанията и професионалните си умения.



По думите на Касева постоянната квалификация е изключително важна, за да могат учителите да отговорят на нуждите на децата от различните поколения. "Община Казанлък ще продължи да работи за създаването на модерна и сигурна среда, в която да преподавате креативно, достойно и със самочувствие", допълни още заместник-кметът.



