Всичко за Giro d'Italia 2026 в Бургас на едно място

Община Бургас стартира нов информационен сайт info.gotoburgas.com, посветен на домакинството на първите три етапа от Giro d’Italia 2026, най-престижното колоездачно състезание в света.

За първи път в историята си Giro d’Italia ще започне от България. Бургас ще бъде основният център на събитието с финала на 1-ви етап (Несебър – Бургас, 8 май 2026 г.) и старта на 2-ри етап (Бургас – Велико Търново, 9 май 2026 г.), Градът ще бъде и ключов логистичен и организационен хъб през цялата седмица около Grande Partenza.

Новият сайт info.gotoburgas.com е създаден, за да предостави пълна и актуална информация за събитието, маршрута, програмата на съпътстващите мероприятия и възможностите за участие на местния бизнес. В него лесно и удобно може да откриете места за забавления, заведения, атракциони и да планирате своя незабравим престой в морския град. Тук ще откриете и актуална информация за временната организация на движение, буферните паркинги и възможностите за паркиране и придвижване в града.

Чрез платформата всички ресторанти, хотели, къщи за гости, туроператори, транспортни фирми, магазини и други бизнеси, свързани с туризма и услугите, могат да се регистрират безплатно и да станат официални партньори на Giro d’Italia в Бургас.

Регистрацията дава възможност за:

-Представяне на бизнеса в специален раздел на сайта.

-Видимост пред десетки хиляди чуждестранни фенове, журналисти, екипи и туристи, които ще посетят региона.

-Участие в промоционални пакети и съвместни инициативи на Общината.

-Получаване на официални материали и информация за събитието.

„Giro d’Italia е уникален шанс за Бургас и региона да се представи пред милиони зрители по целия свят. Призоваваме всички наши хотелиери, ресторантьори и туристически бизнеси да се включат активно. Колкото по-подготвени и видими сме заедно, толкова по-силен ще бъде ефектът за града ни“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов.

Как да се регистрирате?

Регистрацията е бърза, лесна и напълно безплатна. Достатъчно е да посетите https://info.gotoburgas.com/bg/submit и да попълните формата.

Сайтът ще бъде непрекъснато обновяван с новини, графици, карти, препоръки за настаняване и хранене, както и практическа информация за посетителите на събитието. Платформата ще продължи да съществува и след събитието като дългосрочен източник на информация и да бъде използвана от бизнеса и в бъдеще.

Платформата е и пряко свързана с Go to Burgas Assistant – нова, дигитална услуга в помощ на българските и чуждестранните туристи да организират лесно своя престой в морския град. Приложението е налично за безплатно сваляне в App Store за iOS.

Община Бургас очаква активното включване на местния бизнес, за да превърнем домакинството на Giro d’Italia 2026 в незабравимо преживяване и трайна реклама на нашия град и Черноморския регион.

