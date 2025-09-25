В Белоградчик се проведе трудова борса с безработни и работодатели

Дирекция „Бюро по труда” - Белоградчик организира трудова борса в Младежки дом - Белоградчик. На срещата присъстваха безработни лица, а тези от тях, които проявиха желание, се поинтересуваха и за съответни работни места за тях. Работодателите, които присъстваха, бяха Председателя на Общински съвет - Белоградчик – г-н Ангел Георгиев, секретаря на община Ружинци – г-н Пламен Гацев, зам. кмета на община Чупрене – г-жа Полина Семкова, управителя на хотел „Скалите“ - г-жа Венислава Цекова и г-жа Екатерина Илиева – представител на ЕКО Титан.

Милена Йорданова – директор на Бюрото по труда приветства всички и поясни, че: „Това събитие не е просто среща между работодатели и търсещи работа – то е мост между възможностите и таланта, между бъдещето на нашата икономика и стремежите на всеки човек да намери своето място и реализация. В днешните динамични времена именно трудовите борси играят ключова роля – те дават шанс за директен контакт, за открит диалог и за изграждане на доверие.

Г-жа Йорданова уведоми, че от 24 юни 2025 г. Агенция по заетостта е стартирала изпълнението на нов проект „Младежки практики“, насочен към младежи на възраст от 16 до 29 години включително, които търсят възможности да работят в свободното си време. Инициативата има за цел да насърчи трудовата интеграция на младите хора, които не са ангажирани с работа, образование и обучение. От 18 септември 2025 г. Агенция по заетостта е стартирала прием и на заявления от лица, желаещи да се включат в проект „Избирам България – Компонент 1“. Инициативата е насочена към стимулиране на трайното установяване в България на българи, живеещи в чужбина, хора с български произход, както и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда съгласно българското законодателство.



