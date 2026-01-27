Турнир по стрелба с лък "Загорски стрелец" ще се проведе в Стара Загора

На 31 януари 2026 г. (събота) в Общинска спортна зала „Иван Вазов“ в Стара Загора ще се проведе турнир по стрелба с лък „Загорски стрелец“. Началото на събитието е от 10.00 ч.

В турнира ще участват момчета и момичета под 13 и под 15 години, които ще се състезават в дивизиите олимпийски стил и компаунд.

Програма на турнира:

∙ 10:00 ч. - Официално откриване

∙ 10:10 ч. - Загрявка и проверка на спортната екипировка

∙ 10:30 -13:10 ч. – Квалификации (деца под 13 г. и под 15 г.)

∙ 13:30 ч. - Награждаване и закриване на турнира

Състезанието ще продължи до 14.00 ч. и ще събере млади състезатели, треньори и любители на стрелбата с лък.

