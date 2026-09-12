Турнир по стрелба с лък "Загорски стрелец" ще се проведе в Стара Загора
Състезанието събира млади таланти до 15 години в спортна зала „Иван Вазов“
Следете всички новини, анализи и коментари за Лък. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Състезанието събира млади таланти до 15 години в спортна зала „Иван Вазов“
Няколко души са убити, има много ранени
Явор Христов преодоля 1/32-финалите на турнира по стрелба с лък в Баку. Българинът победи с 6:2 Симон Несеман от Германия. На 1/16-финалите утре родни...
Стара Загора. Двама старозагорци от прабългарската школа за оцеляване "Бага-Тур" са отличени като майстори на древните оръжия и бойно изкуство на събо...