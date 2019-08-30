Тази вечер - лятно кино в Благоевград
Благоевград и Кинематограф организират лятно кино под звездите пред Операта в Благоевград.
През август и септември на площад Македония ще бъдат прожектирани най-новите и добри български и чуждестранни филми в жанра на късото кино.
Преоткрийте благоевградските вечери с култура на открито и я споделете с други любители на младото ни филмово изкуство. Прожекции ще има и през септември, като първата за месеца ще е на 3 септември, вторник.
Заповядайте, тази вечер (30 август) в 21:00 часа, среща под звездите!
Вход свободен!
Програма на прожекциите:
30.08.2019 г. - 21:00 ч.
Нова българска анимация:
1. СИВО-Режисьор: Иван Русев | България | 2005
2. FLUTTER-Режисьор: Владимир Тодоров | България | 2016
3. ЗАРАДИ МАМА-Режисьор: Антоанета Четрафилова | България | 2013
4. ЩАСТИЕ-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017
5. КРЪВТА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2012
6. СИВО И СИВО-Режисьор: Борислав Ингилизов | България | 2012
7. ПОРТАЛИ-Режисьори: Симеон Сокеров, Виктор Мъжлеков | България | 2013
8. 20 РИТНИКА-Режисьор: Димитър Димитров | България | 2017
9. ИМИТАТОР-Режисьор: Дани Лазаров | България | 2012
10. МИКРОРАЙОН-Режисьор: Ивелина Иванова | България | 2017
11. ЖАР ПТИЦА-Режисьор: Велислава Господинова | България | 2017
12. МАЛОУМНОТО ДЕТЕ-Режисьор: Анимитър | България | 2017
13. ВЪЛШЕБНИЯТ СЛАДКИШ НА ЛЕЛКА БРЕЛКА-Режисьори: Димитър Димитров, Свилен Димитров | България | 2014
03.09.2019 г. - 20:30 ч.
1. ЗЕВС-Режисьор: Павел Веснаков | България | 2015
2. БАТМОБИЛ-Режисьор: Деян Барарев | България | 2016
3. THE ARTIST-Режисьор: Джонас Гримас | Швеция | 1987
4. THE SMOKE-Режисьор: Иван Плечев | Русия | 2017-
5. СИНЪТ-Режисьор: Христо Симеонов | България | 2015
13.09.2019 г. - 20:30 ч.
1. ДОБРИ-Режисьор: Орлин Милчев | България | 2016
2. ОБИР-Режисьор: Мария Николова | България | 2017
3. НА ЧЕРВЕНО-Режисьор: Тома Вашаров | България | 2016
4. 10 МЕТРА И НЕЩО-Режисьор: Йордан Михайловски | България | 2019
5. THE ROAD FROM KARAKOL-Режисьор: Фиц Кахал | САЩ | 2013
Всички новини от категория Регионални.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
Ако "Брикел" затвори, Русе остава на студено през зи...
Без обогатено енергийно гориво от Брикел, Сливен оста...
Процедурата по разрешаване на нова свръхмодерна болни...
ОББ и КВС Банк премахват таксите за наличност
Има ли паника? Предупреждение от Хампарцумян
Голям майтап с Рашков. Какво каза Карадайъ
Гешев разкри кого е притеснило Спецправосъдието