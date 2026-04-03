Стара Загора посреща Великден с богата празнична програма за малки и големи

Община Стара Загора кани граждани и гости на града да се включат в
разнообразните събития, посветени на Великден. Празничният афиш включва
творчески работилници, концерти, изложби, фолклорни прояви и традиционни
обичаи, които ще създадат празнично настроение и ще съхранят българските
традиции.
Началото на инициативите бе поставено на 2 април с ателие – творческа
работилница с деца от ОУ „Кирил Христов“ в Регионалния исторически
музей. В същия ден бе открита изложбата „Етрополски „плескани“ яйца –
съхранено наследство“, представена със съдействието на Исторически музей
– Етрополе.
Програмата продължава с детска великденска екоработилница за изработка
на празнични декорации от рециклирани материали, както и с
„Предвеликденска трапеза“ на 4 април на площада в с. Могила. На 5 април
в парк „Артилерийски“ ще се проведе детско-юношески фолклорен празник
„Изворът да не пресъхва – Цветница“.
Сред акцентите са демонстрацията на традиционни техники за писане на
великденски яйца от доц. д-р Светла Ракшиева в къща музей „Гео Милев“,
както и поредица от творчески занимания и работилници за декориране на
яйца в Зоопарк Стара Загора.
На 6 април в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ ще се състои
концертът „Stabat Mater“ с участието на дамски хор „Да саро“ и приятели
от Държавна опера – Стара Загора. Тържествен Великденски концерт ще бъде
представен на 8 април в Държавна опера – Стара Загора, посветен на 270
години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.
Отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора също се
включва традиционно в празника с Великденски конкурс-изложба на децата
от детските градини „Писани яйца, шарени – 2026 г.“, която ще бъде
открита на 9 април от 10.30 ч. на площада пред Общината. От 12.00 ч.
същия ден ще се проведе боядисване на яйца с децата в двора на
Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“.
На 11 април, в навечерието на Възкресение Христово, от 23.30 ч. в
Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ ще се състои
традиционното Великденско богослужение.
Празникът ще продължи на 12 април от 11.30 ч. на площада пред Общината с
великденско веселие с участието на Фолклорен ансамбъл „Загоре“, а на 13
април ще завърши с още музика: „Да запеем, заиграем на Великден на
мегдана“ в квартал „Железник“ от 11.00 ч.
