Стара Загора посреща Великден с богата празнична програма за малки и големи

Община Стара Загора кани граждани и гости на града да се включат в

разнообразните събития, посветени на Великден. Празничният афиш включва

творчески работилници, концерти, изложби, фолклорни прояви и традиционни

обичаи, които ще създадат празнично настроение и ще съхранят българските

традиции.



Началото на инициативите бе поставено на 2 април с ателие – творческа

работилница с деца от ОУ „Кирил Христов“ в Регионалния исторически

музей. В същия ден бе открита изложбата „Етрополски „плескани“ яйца –

съхранено наследство“, представена със съдействието на Исторически музей

– Етрополе.



Програмата продължава с детска великденска екоработилница за изработка

на празнични декорации от рециклирани материали, както и с

„Предвеликденска трапеза“ на 4 април на площада в с. Могила. На 5 април

в парк „Артилерийски“ ще се проведе детско-юношески фолклорен празник

„Изворът да не пресъхва – Цветница“.



Сред акцентите са демонстрацията на традиционни техники за писане на

великденски яйца от доц. д-р Светла Ракшиева в къща музей „Гео Милев“,

както и поредица от творчески занимания и работилници за декориране на

яйца в Зоопарк Стара Загора.



На 6 април в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“ ще се състои

концертът „Stabat Mater“ с участието на дамски хор „Да саро“ и приятели

от Държавна опера – Стара Загора. Тържествен Великденски концерт ще бъде

представен на 8 април в Държавна опера – Стара Загора, посветен на 270

години от рождението на Волфганг Амадеус Моцарт.



Отдел „Образование и младежки дейности“ към Община Стара Загора също се

включва традиционно в празника с Великденски конкурс-изложба на децата

от детските градини „Писани яйца, шарени – 2026 г.“, която ще бъде

открита на 9 април от 10.30 ч. на площада пред Общината. От 12.00 ч.

същия ден ще се проведе боядисване на яйца с децата в двора на

Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“.



На 11 април, в навечерието на Възкресение Христово, от 23.30 ч. в

Катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ ще се състои

традиционното Великденско богослужение.



Празникът ще продължи на 12 април от 11.30 ч. на площада пред Общината с

великденско веселие с участието на Фолклорен ансамбъл „Загоре“, а на 13

април ще завърши с още музика: „Да запеем, заиграем на Великден на

мегдана“ в квартал „Железник“ от 11.00 ч.







