Стара Загора посреща деветия Международен арт пленер „Безгранично изкуство“

Откриването на 9-я Международен арт пленер „Безгранично изкуство“ ще се

състои на 29 август 2025 г. (петък) във фоайето на Културен център Стара

Загора, от 17.00 ч.



Експозицията ще включва творби на авторите от България – доц. Йордан

Йорданов, д-р Петър Петров, Светлозар Недев, Теменуга Димова, Иван

Гайдаров, Радомира Вълкова, Соня Кючукова, Павлина Копано. Участници в

пленера от Турция са Гюлчин Онтас, Ершин Каякчи и Селда Мант.

Представителите на Азербайджан са Интигам Агаев и Намиг Исмиелдзе; на

Гърция – Мария Сидери и на Великобритания – Дейвид Шиърс и Малкъм Хейг.



По традиция темата е свободна и няма ограничения за изява на участващите

в пленера творци.



Куратор на изложбата и участник в нея е старозагорският художник

Светлозар Недев. В деветото издание майсторски клас по живопис ще води

доц. Йордан Йорданов, преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –

Велико Търново. Освен произведенията от арт пленера, на изложбата ще

бъдат представени и картините от майсторския клас.



Форумът се организира от Фондация Център за правно и културно

застъпничество „Темида Арт“ – Стара Загора, с подкрепата на Община Стара

Загора и Тракийски университет – Стара Загора.

