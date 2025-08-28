Стара Загора отново ще бъде музикална и бирена столица

Юбилейното десето издание на Beerфестът ще се проведе от 3 до 7 септември 2025 г. на поляната в парк „Загорка“. Всеки ден между 19.00 и 23.00 ч. посетителите ще могат да се насладят на разнообразна музикална програма, обединяваща различни стилове и артисти.

Музикалната програма включва:

3 септември (сряда): Tino, Роби и група Молец

4 септември (четвъртък): Рок вечер с Downtown, Обратен Ефект и кулминация с легендарната D2, които празнуват 25 години на сцената

5 септември (петък): Хип-хоп и трап ритми с Theo, INI, Dim4ou, Emil TRF и V:RGO

6 септември (събота): Носталгия по 90-те с Gocata, DJ Alex, Румънеца и Енчев, а специален гост – международната звезда NANA

7 септември (неделя): Трибют на Майкъл Джексън от учениците на НУМСИ „Христина Морфова“ – Стара Загора, група P.I.F., а големият финал – Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени

Входът за фестивала е свободен.

Втора сцена:

От 4 до 6 септември паралелно ще се проведе и Z-Tronic Festival, който ще зарадва феновете на електронната музика.

Beerфестът ще предложи и разнообразни тематични зони за забавление, срещи и споделени моменти.

С Грижа към хората и природата и тази година Beerфестът продължава традицията да насърчава отговорно поведение:

„Върни и грабни“ – срещу върнати пластмасови чаши и кенове посетителите ще получат освежаващ Vibe by Ариана Радлер 0.0%. Събраните отпадъци ще бъдат предадени за рециклиране с подкрепата на Екопак България.

„Карай трезво! Когато шофираш, никога не пий“ – в подкрепа на отговорната консумация и безопасността на пътя, между 20.30 ч. и 23.30 ч. ще бъде осигурен безплатен автобус до и от фестивала.

Повече подробности и любопитна информация за Beerфестът са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: thebeerfest .

Допълнителна информация:

Beerфестът се провежда от 2015 г. и с годините постепенно се превръща във важна част от календара със събития на Стара Загора. Негови организатори са Община Стара Загора и пивоварна ЗАГОРКА, с генерален партньор магазини „АЯКС“ и с подкрепата на технически хипермаркет „Багира“. Партньори по време на фестивала са ресторантите „Retro“, „Старите каравани“, „Бистро Пегас“ и „Щастливеца“.

За ЗАГОРКА, част от корпорация HEINEKEN

Пивоварната на ЗАГОРКА има над 120-годишна история, датираща от създаването на първото пивоварно дружество в Стара Загора. През 1994 г. ЗАГОРКА се присъединява към глобалното семейство на HEINEKEN. От тогава до днес компанията се ангажира да развива своя бизнес устойчиво и отговорно чрез платформата си за устойчиво развитие „Създаваме по-добър свят“, като насочва своите усилия в три сфери, в които може да направи положителна промяна: опазване на околната среда, социална отговорност и отговорна консумация.

Портфолиото на компанията предлага разнообразие от висококачествени продукти, които отговарят на вкуса на взискателния български потребител – Загорка, Heineken, Ариана, Birra Moretti, Amstel, Stolichno, Starobrno и сайдер Крадецът на ябълки. Безалкохолните предложения, които дават възможност за отговорен избор са: Загорка 0.0%, Heineken 0.0 и vibe by Ариана Радлер 0.0%.

Кампаниите на ЗАГОРКА, в подкрепа на отговорната консумация през годините са „Когато шофираш, никога не пий“, „Game Over – Алкохолът не е игра“, „Карай трезво“, „Dance More, Drink Slow“, „Moderate Drinkers Wanted“ и др.

Входът е свободен, а настроението – гарантирано.

Повече подробности за програмата и любопитна информация за Beerфестът са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: thebeerfest.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com