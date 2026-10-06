„С песните на Йонка Василева“ събира млади изпълнители и пази българската фолклорна памет

Второто издание на националния фолклорен конкурс „С песните на Йонка Василева“ ще се проведе на 10 октомври 2026 г. от 10.00 до 18.00 часа в НЧ „Св. Климент Охридски – 1858“.

Инициативата се организира от НЧ „Христо Танев – 2020“, НЧ „Св. Климент Охридски – 1858“ и НЧ „Железник – 1988“ в Стара Загора.

В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители, дуети и вокални групи от всички възрасти, които ще представят песни от репертоара на Йонка Василева и фолклорното богатство на родния край.

Събитието има за цел да съхрани и популяризира песенното наследство на Йонка Василева и да го предаде на по-младите поколения. Много от песните ще прозвучат в изпълнение на млади таланти от различни краища на страната, превръщайки ги в жива част от съвременната ни културна памет.

Песните на Йонка Василева са автентични, непосредствени и наситени с български дух. Именно това ги прави уникални и неповторими – в тях се съхраняват усещането за род, корени и принадлежност, както и богатството на българската фолклорна традиция.

Чрез националния конкурс организаторите си поставят за цел да насърчат интереса към българската народна песен, да събудят у представителите на различните поколения усещането за връзка с родовите корени и да дадат възможност на младите изпълнители да се докоснат до ценното фолклорно наследство.

Конкурсът е посветен не само на песенното творчество на Йонка Василева, но и на силата на българската народна песен да събира поколенията. Всяко ново изпълнение дава нов живот на тези песни и допринася за тяхното съхраняване и предаване във времето.