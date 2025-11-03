Празник за общинския превозвач на Стара Загора: 38 г. от първия курс с тролейбус

С уважение към историята на развитието на тролейбусния транспорт в Стара Загора и с известно чувство на носталгия посрещаме днешната дата и се поздравяваме за празника, посочи управителят на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД инж. Георги Станчев. Днес, но преди 38 години, е осъществен първият курс с тролейбус в Стара Загора.

Първата тролейбусна линия е открита в началото на ноември 1987 г. с пускането на 10 тролейбуса по линия № 2, която свързва стадион „Берое“ с кв. „Кольо Ганчев“. Идеята се заражда още през 1981 г., но поради липса на финансиране тролейбусният транспорт в Стара Загора става реалност през 1987 г., сочи хрониката на общинския превозвач.

През октомври 1986 г. първите 10-има шофьори от транспортното предприятие в Стара Загора заминават за София, за да бъдат обучени, като някои от тях все още са част от семейството на „Тролейбусни и автобусни превози“.

След внушителните 40 години стаж в нашата фирма миналата година се пенсионира Георги Киряков, един от първите ни тролейбусни шофьори, който за първи път е карал по тези линии, съобщи още инж. Георги Станчев.

Интересна е съпоставката преди и сега. Първите тролейбуси - 10 с марката „Шкода“ и 4 броя „ДАК - Чавдар“ са доставени през 1987 г. През 2009 г. към автопарка се добавят още бройки с украинската марка ЛАЗ.

Преди 10 години по улиците на Стара Загора потеглят съвсем нови тролейбуси - 8 с марка „Шкода 26 ТР Соларис“ и 14 броя с марка „Соларис Тролино 12“.

„22 са сега тролейбусите, които обслужват тролейбусната мрежа в Стара Загора с дължина на въздушно-контактната мрежа от около 19 километра“, информира инж. Георги Станчев. Мрежата се поддържа с ресурс на старозагорското дружество превозвач.

„Ще се поздравим за празника днес, ние не забравяме откъде сме тръгнали, трябва да се афишират усилията и постиженията на нашите предшественици. Пожелаваме си само здраве, да се движим свободно с грижа за околната среда и да използваме още повече тролейбусния и автобусния транспорт на Стара Загора, за да разтоварим главните транспортни артерии на нашия град и да допринесем за по-чист въздух и околна среда“, изтъкна още управителят на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

На 1 април тази година екипът от 330 души на общинския превозвач отбеляза 72-рия си рожден ден с празник в депото на дружеството в кв. „Индустриален“. „Ние сме двигател на икономиката в Стара Загора и областта и в сътрудничество с Община Стара Загора съумяваме да изпълним транспортните си задачи“, дефинира тогава инж. Георги Станчев. В учебно време дружеството изпълнява около 1000 курса на ден, а в извънучебно - около 900 курса.

