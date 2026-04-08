Пети национален конкурс за късометражно игрално кино - Ученически кинофест - 2026 година, организиран от Център за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора, с подкрепата на Община Стара Загора и Международен младежки център. Конкурсът има за цел да открие млади таланти и да даде възможност за представяне пред широката аудитория.

Тема на конкурса: „Его“

Възрастова група: Конкурсът е насочен към ученици от 14 до 19 години, участващи в различни творчески школи, младежки центрове и центрове за подкрепа за личностно развитие, както и клубове към училища, читалища, неформални групи и други такива.

В рамките на фестивала, ще се проведе и творческа работилница, в която утвърдени професионалисти ще дадат обратна връзка за участващите филми и важни насоки на техните автори.

Изисквания:

1. Фестивалът има конкурсен характер, като в състезателната програма могат да участват игрални филми от всички жанрове. Филми, съдържащи насилие, расизъм, етнически, политически и религиозни провокации, както и такива с нецензурно съдържание, не се селектират.

2. Изпратените филми следва да са с дължина до 6:00 минути, включваща начални и финални надписи, като в тях е необходимо да бъдат упоменати – създатели на филма, институция от името на която се подават, работили над филма, спомоществователи.

3. Филмът трябва да бъде във формат mp4, както и да бъде качен в Youtube като Unlisted видеа, до които ще има достъп само журито и организаторите. Селектираните филми следва да бъдат допълнително изпратени с високо качество, което да е подходящо за излъчване на голям екран.

4. Филмите могат да бъдат заснети с телефон, дрон, таблет, любителска или професионална камера.

5. В „Ученическия кинофест – Стара Загора“ 2026 могат да участват филми, създадени през учебната 2025 – 2026 година.

6. Екипите, изработили филмите, следва да бъдат съставени от ученици между 14 и 19 години. Лица извън посочената възрастова група могат да участват като актьори, но те няма да бъдат допуснати като кандидати за награди.

7. Всеки клуб/група/институция може да подаде до 2 филма за текущия за годината конкурс.

Награди:

Компетентно жури, съставено от представители на сценични и визуални изкуства, селектира до 10 филма, които да бъдат включени във фестивална програма.

Селектираните филми се състезават за награди в следните категории:

● Най – добър филм

● Най – добър режисьор

● Най – добра женска роля

● Най – добра мъжка роля

● Най – добър сценарий

● Най – добро операторско майсторство

● Специално награда на журито за филм или участник от Стара Загора.

● Специална награда на катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство“ към

Факултета по изкуства на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

● Отличеният екип ще получи възможностт да се запише в избрана специалност в катедрата

В рамките на конкурса работи и тричленно младежко жури, чийто общ глас се зачита като един и се прибавя към гласовете на официалното жури.

Наградените филми, индивидуални участници и екипи, получават грамота и награда.

По преценка на организаторите могат да бъдат раздадени специални награди.

Официалното жури, запазва правото си да не връчва всички награди или да ги дублира.

Критерии:

Селекцията и изборът на победителите ще бъдат осъществени въз основа на следните критерии:

● Сюжет

● Режисура

● Сценарий

● Актьорска игра

● Качество на аудио и видео заснемане

Срокове:

За подаване на филмите: 05 юни 2026 година. Получените след посочената дата филми не се разглеждат.

Обявяване на селектираните филми на сайта на ЦПЛР – Стара Загора : 15 юни 2026 година.

Провеждане на фестивалната част и награждаване на победителите: 26 юни 2026 година.

Участниците трябва да се регистрират чрез Google формуляр, активен от оповестяването на статута и публикуван на сайтовете на ЦПЛР – Стара Загора и Община Стара Загора.

Всички екипи на селектираните филми ще бъдат уведомени своевременно и трябва да потвърдят присъствието си на церемонията по награждаването, както и желанието си за участие в творческата работилница, която ще се проведе на следващия ден. Изискването е свързано с настаняването им в Международния младежки център – Стара Загора.

Важно! Наградените филми трябва да бъдат представени от поне един от неговите автори по време на официалната церемония на 26.06.2026 г. (петък).

С подаване на регистрация за участие в конкурса, кандидатите се съгласяват организаторите да използват получените филми и/или части от тях, с цел популяризиране на Ученически кинофест - Стара Загора.

Всички участващи екипи следва да се регистрират в следния google формуляр: формулярът ще бъде активен от датата на обявяване на конкурса – 06.04.2026 г. и ще бъде оповестен на сайта на ЦПЛР – Стара Загора и сайта на Община Стара Загора.

Във формуляра има поле за споделяне на youtube видео и линк към Google drive или друга платформа, от която може да бъде свалена конкурсната продукция.

Към формуляра следва да бъдат приложени подписани декларации от родителите на всички непълнолетни участници във филмовите продукции (актьори, режисьори, сценаристи и др.).

