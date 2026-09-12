Пети национален конкурс за късометражно игрално кино – Ученически кинофест - 2026 година
Конкурсът има за цел да открие млади таланти и да даде възможност за представяне пред широката аудитория
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Конкурсът има за цел да открие млади таланти и да даде възможност за представяне пред широката аудитория
Бурляев с емблематичната статуетка "Золотой витяз"
Шумен ще е домакин на първия кинофестивал, посветен на Тодор Колев. Прожекциите на ленти, свързани с българското кино, ще са днес и утре в родния град...
Тази седмица се оказа хубава за българското кино. В началото филмът "Урок" на Кристина Грозева и Петър Вълчанов, двойка в професията и живота, бе удос...
Каре напористи дами ще внесе европейски аромат и вкус в скучноватата столична арт действителност. Ралица Асенова, Лиляна Антонова, Камий Бадюел и Лена...