Всичко за Кинофест

Следете всички новини, анализи и коментари за Кинофест. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Култура Моят град
Каре дами правят кинофест

Каре дами правят кинофест

Каре напористи дами ще внесе европейски аромат и вкус в скучноватата столична арт действителност. Ралица Асенова, Лиляна Антонова, Камий Бадюел и Лена...

23 август | 17:43
0 коментара
6811