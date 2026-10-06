Общинската оранжерия в с. Долно Изворово подготвя реколта и за зимните месеци. През септември бяха засадени първите 1600 марули, а до края на годината броят им ще достигне почти 10 000. Агрономите са избрали специален сорт, подходящ за есенно и зимно отглеждане.
През миналия месец бяха засадени още 68 кг лук. Продължава грижата за доматите и краставиците. За последните тридесет дни продукцията им е почти 850 кг, а заедно с тиквичките и чушките превишава 1 т.
Зеленчуците бяха разпределени за нуждите на млечната кухня, детските градини, училищата, социалните услуги и домашния социален патронаж. По този начин Община Казанлък осигурява пресни продукти и здравословна храна както за децата, така и за нуждаещите се възрастни хора във всички населени места.
Оранжерията в с. Долно Изворово подготвят реколта и за зимните месеци
Общинската оранжерия в с. Долно Изворово подготвя реколта и за зимните месеци. През септември бяха засадени първите 1600 марули, а до края на годината броят им ще достигне почти 10 000. Агрономите са избрали специален сорт, подходящ за есенно и зимно отглеждане.
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