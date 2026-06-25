Община Казанлък не планира промяна в данъците и таксите за 2026 г.

Община Казанлък не планира промяна в размера на местните данъци до края на настоящата година. Заложените приходи в бюджетната прогноза не предполагат актуализация на налозите. Непроменена вече седма година остава и таксата за битови отпадъци. Това става ясно от средносрочната план-сметка, представена по повод появилите се публични твърдения за финансовото състояние на администрацията.



Единственото планирано изменение е въвеждането на механизма „замърсителят плаща“, което трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 г. Дотогава увеличените сметки за услугите по почистване ще бъдат покривани със средствата от отчисления. Такива не се заплащат до края на тази година след решение на Общинския съвет, подкрепено с пълно мнозинство.



Финансовия анализ на Общината показва още, че бюджетното салдо остава положително и през 2026 г. Към 30 април то е в размер на 3,5 млн. евро.



Положителни са и резултатите през предходните три години – 1,5 млн. евро през 2023 г., 90 525 евро през 2024 г. и 1,3 млн. евро през 2025 г. Салдото се отчита на база реален отчет, а не на прогнозни стойности.



До края на следващата година се очаква и да бъде погасен инвестиционният дълг от 2,5 млн. евро, като първата вноска по него беше платена през 2025 г., а другите две предстоят през 2026 г. и 2027 г.





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