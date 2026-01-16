Област Бургас въвежда седмична координация между институциите за плавен преход към еврото

Държавата е на мястото си и ще продължи с активния контрол на терен, превенция и реакция при всеки сигнал, опит за измама или нарушение във връзка с въвеждането на еврото в област Бургас. Това е водещият акцент, поставен от областния управител Владимир Крумов при първото заседание на създадения по указания на Министерски съвет Областен координационен център. Той обединява всички институции с отговорности по контрола и координацията на процеса. Центърът ще заседава всяка седмица и ще подпомага прилагането на националната политика за плавен и ефективен преход към новата валута на територията на областта.

„Трябва навсякъде хората да усещат, че държавата е на мястото си“, заяви областният управител Владимир Крумов и очерта като първи и най-спешен приоритет по места активната работа с най-уязвимите групи. По думите му именно възрастните хора и жителите на малките населени места са обект на опити за злоупотреби. Като конкретна мярка за повишаване на сигурността и доверието сред гражданите областният управител даде указания „Български пощи“ да въведат ясни отличителни знаци за служителите си, така че хората да са сигурни, че общуват с легитимен представител на институцията. В рамките на координацията Крумов настоя и за още по-засилени проверки на Комисията за защита на потребителите, съдействие от Областната дирекция по безопасност на храните, както и за увеличаване на посещенията по търговските обекти от страна на Националната агенция за приходите.

Продължават съвместните проверки на НАП, КЗП и КЗК, като при контрола се отчитат цените към момента и се събира информация за цените 31 декември 2025 г. При разминаване се изисква в 5-дневен срок информация за обективните обстоятелства, наложили увеличението, а след анализ при нарушение се налагат санкции.

За периода от 1 януари 2026 г. до 14 януари 2026 г. само в област Бургас са извършени многобройни проверки, като са установени 5 нарушения, или под 4 процента, което е показател за устойчив контрол и дисциплина на пазара.

„Това са много добри показатели, които показват, че преходът преминава плавно и търговците не спекулират. Нашата цел не е да ги санкционираме, а да гарантираме спазване на правилата и законите, за да има конкурентна среда на пазара и защита на потребителите“, посочи директорът на ТД на НАП Бургас Тодор Тодоров.

Началникът на КЗП в Бургас отчете, че са извършени 1347 инспекции за времето от 01.10.2025 до 31.12.2025 г. Комисията работи с постоянни дежурства и реагира на всички постъпили жалби.

Владимир Крумов подчерта, че търговците са ключов партньор в процеса и че проверките имат и силен превантивен ефект. „Търговците са важна част от процеса по въвеждане на еврото, те са на първа линия и уважаваме това. Целта ни е да помогнем и на тях, и на потребителите. Проверките са свързани с превентивни действия спрямо недобросъвестните“, заяви областният управител. По негово настояване проверките в област Бургас ще бъдат увеличени, а ОД на МВР ще продължи засиленото присъствие около обектите за обмяна на валута, като част от мерките.

Членове на Областния координационен център са кметовете на всички общини, ОД на МВР, НАП, КЗП, Агенция „Митници“ и ОДБХ. ОКЦ ще концентрира работата си върху ценообразуването, постъпващите сигнали от граждани и бизнес, установени нарушения, измами и наложени санкции, резултатите от проверки, както и координацията и предприемането на необходимите действия при риск и нарушения.

