Нощен кошмар на метри от КАТ в София

Удар между автомобили с големи материални щети затрудни за часове движението по булевард „Драган Цанков“ в София.
Минути след 23:10 часа в сряда вечерта черен пикап помете три леки автомобила в района на кръстовището с улица „Лъчезар Станчев“.
При инцидента нямаше пострадали, но са нанесени значителни материални щети по автомобилите, пише БГНЕС.
По първоначални данни шофьорът на пикапа е карал в насрещното. Платното в посока „Младост“ и „Студентски град“ беше затворено.
Катастрофата стана съвсем близо до КАТ.
