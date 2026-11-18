Сдружение „Самаряни“ приема номинации за Годишните награди „Добрият Самарянин“ до 24 ноември 2026 г. включително. За шестнадесета поредна година инициативата дава възможност на гражданите да разкажат за хора, които са проявили съпричастност и са помогнали на други в тежка житейска ситуация.

За отличията могат да бъдат номинирани жители на област Стара Загора, както и хора, извършили добри дела на територията на областта в периода от 11 ноември 2025 г. до 24 ноември 2026 г. Основен критерий е оказаната помощ да е допринесла за значително подобряване на живота на отделен човек или група хора, изпаднали в затруднение или беда.

Предложения могат да подават както хората, получили помощ, така и всеки, който е станал пряк или непряк свидетел на доброто дело. Номинацията трябва да съдържа писмено описание на случилото се. При наличие на публикации в медии, социални мрежи или други материали, които потвърждават историята, те могат да бъдат приложени към предложението.

Номинации се приемат по няколко начина:

- На електронен адрес: [email protected] ;

- Лично в Централното управление на Сдружение „Самаряни“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 57, Стара Загора;

- В специалната пощенска кутия на доброто, разположена на сградата на Централна поща в Стара Загора;

- Онлайн чрез формуляра за подаване на номинация.

Церемонията по връчването на Годишните награди „Добрият Самарянин“ ще се проведе на 10 декември 2026 г. Тазгодишното издание включва новата категория „Добротворци в ДАРителство“. В нея с отличието „ДОБРОлепта“ ще бъдат удостоени дарители за тяхната щедрост, съпричастност и подкрепа на общественозначими каузи.

За първи път гостите на церемонията ще имат възможност да подкрепят инициативата за изграждане на интерактивен монумент „Добрият Самарянин“ в Стара Загора. Замисълът е той да бъде не само символ на човешката доброта, но и място за събиране на дарения в подкрепа на значими за местната общност каузи.

Историите на отличените добротворци ще намерят място в Книгата на ДОБРОто, която съхранява разказите за хората, помогнали на други в труден момент.