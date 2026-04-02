Най-малките родолюбци на Казанлък твориха в Музея на розата

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова изненада децата, включили се с рецитали в инициативата по повод Националния празник.

За малките родолюбци бе организирана весела работилничка, в която всички заедно твориха. Тя се проведе в Музея на розата, а тематичното задание за малчуганите бе да нарисуват роза. Как да се справят с него им показаха ученици от НУПИД “Акад. Дечко Узунов”.



Събитието премина с много веселие и творчески дух, а най-малките жители на Казанлък получиха грамоти, подаръци и почерпка. Те бяха връчени от заместник-кмета на Община Казанлък Аксения Тилева, която ги поздрави от името на Галина Стоянова.



Традиционната вече инициатива на Община Казанлък, която се провежда вече трета година цели да насърчава у децата родолюбие, уважение към българските традиции и интерес към националната история.

