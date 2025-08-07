Морето взе поредна жертва. Мистерия с тялото

18-годишно момче се удави на плаж Аркутино край Созопол.

Спасителите въпреки самоотвержието им, не могат още да намерят тялото му.

Това сподели във фейсбук групата Созопол - Град на спасението Петя Христеве, която е станала свидетел на ужасната драма.

„Внимавайте, хора! Спазвайте правилата, защото морето е опасно!“, предупреждава тя, а друга дама е публикувала видеоклип, за да покаже колко високи са морските вълни.

Навсякъде флага е червен, пазете се!

