Морето взе поредна жертва. Мистерия с тялото

07 авг 25
Фатме Мустафова

18-годишно момче се удави на плаж Аркутино край Созопол. 

 Спасителите въпреки самоотвержието им, не могат още да намерят тялото му.

Това сподели във фейсбук групата Созопол - Град на спасението Петя Христеве, която е станала свидетел на ужасната драма. 

„Внимавайте, хора! Спазвайте правилата, защото морето е опасно!“, предупреждава тя, а друга дама е публикувала видеоклип, за да покаже колко високи са морските вълни. 

Навсякъде флага е червен, пазете се!

Фатме Мустафова

