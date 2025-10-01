Кметът на Община Казанлък участва в престижния форум MARUF 2025 в Истанбул

Международният форум MARUF 2025 се организира от Съюза на общините Мармара.

Галина Стоянова и кмета на Община Каварна - Елена Балтаджиева, са част от четвъртото издание на престижния форум, който се провежда в Истанбул.

Форумът MARUF цели обмен на информация и добри практики за това как да направим градовете по-живи, устойчиви и приобщаващи и създава основа за обмен на знания, опит и възможности между публичния и частния сектор, неправителствените организации, университетите, местните власти и други заинтересовани страни.

В рамките му се оценяват различни подходи към градските услуги и управлението на градовете, чрез комбиниране на местни и международни знания и опит и обединяване на всички заинтересовани страни, включително национални, регионални и местни власти.

В първия ден на тридневния форум кметът на град Бурса, Турция- Мустафа Бозбей заяви: “Тук ще обсъдим

бъдещата визия на нашите градове и пьтищата към устойчива трансформация. Този форум ще се фокусира върху устойчиви и издръжливи практики, свързани с изменението на климата, правото на подслон и реагирането при бедствия от местните власти.

Трябва сериозно да

обърнем внимание на възрастните хора,

хората с увреждания и хората в неравностойно положение. Ние, под рьководството на нашия министьр Мурат Курум, продължаваме

да работим денем и нощем, за да направим услугите, предоставяни от нашите общини по-ефективни и да решим належащите проблеми.

Нека се ангажираме с цялото си сърце със създаването на

иновативни решения за опазване на околната среда, защото сега знаем, че не можем да решим нито един от тези проблеми сами.

Тук сме с представителите на нашите публични институции, кметовете, местните администратори, академиците,

сьветниците, представителите на гражданското общество, лидерите на бизнеса, младежите и международните организации.

Нямаме съмнение, че

страната ни ще постигне много по-добри резултати с култура на дебат и многообразие.”

Със своето устойчиво и амбициозно развитие община Казанлък е един от добрите български примери за справяне с предизвикателствата в сферата на бедствията, социалното включване, развитието на инфраструктурата.

Като член на НАСОРБ кметът Галина Стоянова участва във форума, заедно с колегата си от община Каварна в панелите посветени на обмяна на опит между жените кметове в югоизточна Европа.

