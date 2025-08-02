„Казанлъшко лято“ завърши с концерт и кино под звездите

С много настроение, музика и стойностно кино завърши културната програма „Казанлъшко лято 2025“ в Казанлък.

Вечерта се превърна в истински празник за жителите и гостите на града, благодарение на подаръка от кмета Галина Стоянова – концерт на легендата Маргарита Хранова и прожекция на филма „Българска рапсодия“ на проф. Иван Ничев.

Сцената оживя с обичани български песни, изпълнени от неповторимата Маргарита Хранова.

Публиката я посрещна с аплодисменти и изпрати с благодарност за незабравимите мигове. Вечерта продължи с филмовото произведение на проф. Ничев, което развълнува зрителите с дълбоката си човешка история и силно послание.

Така бе поставен красив финал на едно пъстро и вдъхновяващо лято в Казанлък.

Очаквайте "Тракийски празници" от 28 август до 7 септември 2025 г.!

Програмата е достъпна онлайн на: https://www.kazanlak.bg/programa-2025

Община Казанлък благодари на всички, които станаха част от “Казанлъшко лято 2025” и кани всички жители и гости на града да продължим заедно празничното настроение с предстоящите Тракийски празници!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com