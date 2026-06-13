Предстоят Тракийски празници в Казанлък
Пътуване във времето чака всеки, стъпил в земята на траките
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Пътуване във времето чака всеки, стъпил в земята на траките
Оперите са част от Тракийски празници 2025 година и са едно от най-вдъхновяващите събития в Казанлък
Вечерта се превърна в истински празник за жителите и гостите на града