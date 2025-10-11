Казанлък - сърцето на Розовата долина и град с вековна култура

Казанлък – градът на розите и тракийските царе – днес се утвърждава като една от най-привлекателните културни и туристически дестинации в България. Наричан „сърцето на Розовата долина“, той е световно известен със своето уханно богатство – маслодайната роза Дамасцена, която превръща региона в символ на красота и вдъхновение. Но Казанлък е много повече от рози – тук история, традиции и съвременност се преплитат в уникална хармония.

Кметът Галина Стоянова казва: “Казанлък съчетава в едно богатото си културно наследство, природната красота и модерното развитие, за да предложи уникално преживяване на жителите и гостите си и да се превърне в града на щастието.”

Култура, традиции и дух

Казанлък е дом на едно от най-значимите културно-исторически наследства – прочутата Тракийска гробница, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Всяка година стотици хиляди туристи идват, за да се докоснат до магията на тракийската цивилизация, съхранена в долината на тракийските царе.

Най-пищният празник на града е Празникът на розата – фестивал, който превръща Казанлък в сцена на музика, танци, цветни дефилета и обичаи, събирайки гости от цял свят. „Нашият празник е не просто традиция, а истински мост между поколенията, който съхранява и предава духа на Казанлък”, подчертава кметът Галина Стоянова.

Туризъм и вдъхновение

Градът предлага богата палитра от музеи, художествени галерии и културни събития. Етнографският комплекс „Кулата“, Историческият музей „Искра“, единственият “Музей на розата” и Археокомплекса “Долината на тракийските царе” са само част от местата, които вдъхновяват посетителите. Все по-популярни са туристическите маршрути, които комбинират разходки в градините с дъхавите рози, посещения на древни тракийски гробници и дегустации на розови продукти и вино.

Спорт и младежки инициативи

Казанлък активно развива спортната си инфраструктура – реновирани спортни зали, велоалеи до тракийските гробници и малките населени места, реновирани площадки и програми за деца и младежи превръщат града в притегателно място за състезания и турнири. Особено популярни са инициативите в колоезденето, леката атлетика и волейбола, а школите за изкуства и танци подготвят млади таланти, които прославят Казанлък в България и извън нея. В града има 49 спортни клуба. Постиженията на спортистите прославят не само Казанлък, но и България.

Всяка година кметът награждава най-добрите спортисти и треньори, а за децата с върхови постижения се отпускат стипендии.

Инфраструктура и модерно развитие

През последните години Казанлък инвестира в благоустройството на улици и междублокови пространства, паркове, обществени пространства и саниране на блоковете във всички квартали на града.

Община Казанлък непрекъснато изгражда нови зелени площи, детски площадки и културни центрове. Всички те променят облика на града, като създават по-добра среда за живот и туризъм. С особено внимание се подхожда към сигурността на жителите и гостите, както и към устойчивото развитие на региона.

Социални дейности

Община Казанлък е една от малкото, които покриват напълно всички социални услуги в помощ на гражданите със специални потребности. Една от най-значимите е изграждането на дневни центрове, където гражданите могат да оставят своя близък със специални потребности в среда, доближаваща се максимално до дома им и да отидат на работа без притеснения. Това връща спокойствието в дадено семейство и по този начин родителите или близките не се чувстват ограничени.

Особено внимание се отделя и на новородените в Общината, като на родителите, отговарящи на определени критерии посочени от общински съвет, се отпуска еднократна помощ за памперси и храна.

100% екологичен транспорт и био зеленчуци за децата

Община Казанлък е единствената, която предоставя 100% екологичен транспорт в града и до всички населени места.

А за здравето на най-малките се грижи чрез осигуряване на био зеленчуци от общинската оранжерия. Продукцията се разпределя по всички детски ясли и градини.

Символ на българската идентичност и красота

„Нашата мисия е да превърнем Казанлък в град, който вдъхновява и привлича – с розите си, със своето културно наследство и с модерния си дух. Тук историята и настоящето се преплитат в едно цяло, за да създадат незабравими преживявания”, казва кметът Галина Стоянова.

Днес Казанлък е повече от дестинация – той е символ на българската идентичност, гостоприемство и красота.

