Казанлъчани взеха активно участие в кампанията за опасни отпадъци

Община Казанлък отправя поздравления към жителите на гр. Казанлък във връзка с проведената кампания за събиране на опасни отпадъци от бита.
В рамките на инициативата бяха събрани близо 200 кг опасни отпадъци.
Вашето отговорно отношение допринесе за по-чиста и безопасна околна среда.
Благодарим за активността и ангажираността на всеки един!
Призоваваме ви отново да се включите в следващата кампания, която ще се проведе на 10.11.2026 г.
Нека заедно продължим да бъдем отговорни към разделното събиране на отпадъците!
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com