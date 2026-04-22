Община Казанлък отправя поздравления към жителите

Казанлъчани взеха активно участие в кампанията за опасни отпадъци
22 апр 26 | 17:16
Никол Симова

Община Казанлък отправя поздравления към жителите на гр. Казанлък във връзка с проведената кампания за събиране на опасни отпадъци от бита.

В рамките на инициативата бяха събрани близо 200 кг опасни отпадъци.
Вашето отговорно отношение допринесе за по-чиста и безопасна околна среда.

Благодарим за активността и ангажираността на всеки един!

Призоваваме ви отново да се включите в следващата кампания, която ще се проведе на 10.11.2026 г.

Нека заедно продължим да бъдем отговорни към разделното събиране на отпадъците!


