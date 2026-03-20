Долината на розите и нейните богатства бяха представени на престижен форум за красота

Заместник-кметът на Община фестивалСребра Касева и Царица Роза 2026 Мария Шамбурова бяха официални гости на XXXII Италиански фестивал на красотата и прическата в Пловдив – едно от най-престижните събития в индустрията на красотата в България.



Символичното начало на тридневния фестивал бе поставено с прерязване на лентата от Н. Пр. Марчело Апичела-посланик на Република Италия в България, Елена Кристиано – собственик на козметична компания Christian of Roma и Давиде Кристиано.



Форумът събра водещи фризьори, колористи и стилисти от Европа, които представиха най-новите тенденции в прическите, боядисването и професионалната грижа за косата. В рамките на тридневната програма ще се проведат демонстрации на живо, обучения, майсторски класове и презентации на иновативни продукти и техники. Събитието е важна платформа за обмен на опит, вдъхновение и създаване на професионални контакти между специалисти от различни държави.

Участието на делегацията от Казанлък бе по лична покана на Елена Кристиано – собственик и управител на Christian of Roma Group, основен организатор на фестивала.





По време на събитието представителите на Казанлък презентираха богатото културно-историческо наследство и туристическите обекти в Долината на розите, като поставиха акцент върху Празника на розата – една от най-разпознаваемите български традиции. Международните участници, сред които утвърдени имена в бранша, останаха очаровани от магията на розата, автентичните обичаи и възможностите за туризъм в региона.





С участието си Казанлък за пореден път заяви своето място не само като център на розопроизводството, но и като привлекателна дестинация за културен и фестивален туризъм.





