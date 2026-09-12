Долината на розите и нейните богатства бяха представени на престижен форум за красота
По време на събитието представителите на Казанлък презентираха богатото културно-историческо наследство и туристическите обекти в Долината на розите
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По време на събитието представителите на Казанлък презентираха богатото културно-историческо наследство и туристическите обекти в Долината на розите
Община Казанлък официално обявява датите за едно от най-значимите културни събития в България – Празник на розата 2026
В материала България е определяна като дестинация с характер и душа
На специално изграден щанд ще бъдат представени богатствата на Долината на розите и красотата и традициите на Казанлък
Делегация от 21 човека- гости от мистичен и далечен Тибет, посетиха кмета на Община Казанлък Галина Стоянова
През годините община Казанлък приоритетно работи, освен за своите граждани и за привличането на чужди такива като туристи
Чаровната абитурентка Йоанна Шишкова от национална гимназия по пластични изкуства и дизайн "Академик Дечко Узунов" е новата казанлъшка Царица Роза 201...
Тамер Халил със своята творба
Стара Загора. От пазарджишката община Стрелча в Средна гора до старозагорското градче Гурково в Подбалкана – това са широките географски граници на д...
Казанлък се побратимява с Дзинан