Детски усмивки и песни по повод Деня на българската община в Казанлък

По случай 12 октомври – Деня на българската община, малчуганите от ДГ „Юрий Гагарин“ внесоха много настроение и топлина в общината, като поздравиха служителите със стихче и песен.



Кметът на общината Галина Стоянова посрещна с радост малките гости и ги зарадва с подаръци. В знак на внимание и обич децата ѝ поднесоха цвете. Жест, който превърна празничната среща в незабравим момент, изпълнен с усмивки, доброта и детско очарование.



