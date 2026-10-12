По случай 12 октомври – Деня на българската община, малчуганите от ДГ „Юрий Гагарин“ внесоха много настроение и топлина в общината, като поздравиха служителите със стихче и песен.
Кметът на общината Галина Стоянова посрещна с радост малките гости и ги зарадва с подаръци. В знак на внимание и обич децата ѝ поднесоха цвете. Жест, който превърна празничната среща в незабравим момент, изпълнен с усмивки, доброта и детско очарование.
Детски усмивки и песни по повод Деня на българската община в Казанлък
Кметът на общината Галина Стоянова посрещна с радост малките гости и ги зарадва с подаръци
По случай 12 октомври – Деня на българската община, малчуганите от ДГ „Юрий Гагарин“ внесоха много настроение и топлина в общината, като поздравиха служителите със стихче и песен.
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