Бургас посреща младите звезди на класическата музика

От 7 до 9 май 2026 г. Бургас отново ще се превърне в сцена на вдъхновение, талант и музикално бъдеще с третото издание на Младежкия музикален фестивал „СОЛиСиМи“ – емблематичен проект на Фондация „Солинария“, който утвърждава града като притегателен център за млади класически музиканти от България и чужбина.

„СОЛиСиМи“ не е просто фестивал – той е среща на поколения, култури и мечти, пространство, в което младите артисти получават шанс да застанат на голямата сцена редом до утвърдени имена и да изградят своя професионален път още в началото на своята кариера.

Тазгодишната програма впечатлява със своята международна насоченост, жанрово разнообразие и силно художествено присъствие, обединени в три тематични концертни вечери.

7 май | 19:00 ч.

„EUphonia“ – Официално откриване с международно участие

Зала „Тончо Русев“, Културен дом НХК

Фестивалът ще бъде открит с концерт, който поставя началото на едно истинско музикално пътешествие – от класическите шедьоври до съвременното българско творчество.

Специален акцент е международното участие на млади солисти от Турция, които ще се изявят на сцената редом с български изпълнители – ярък символ на културния диалог и вдъхновяващото сътрудничество между младите музиканти.

Особено място в програмата заемат две произведения, създадени специално за фестивала. Композиторът Борислава Танева представя своята творба „Concerto piccolo“ за фагот, която ще прозвучи в изпълнение на Антония Кондева. Публиката ще има възможност да чуе и премиерното произведение „Към себе си“ – пиеса за флейта и струнен оркестър от Петя Тончева, изпълнена от Елена Иванова (флейта).

Тези специално създадени творби подчертават съвременния облик на фестивала и неговата роля като платформа за ново българско музикално творчество.

На сцената ще излязат солисти от националните училища по изкуствата, заедно с Камерен оркестър – Хасково под диригентството на Цанислав Петков – вечер, която обещава силно емоционално и артистично начало на фестивала.

8 май | 19:00 ч.

„Резонанс от струни и клавиши“ – музика в най-интимната ѝ форма

Зала „Тончо Русев“, Културен дом НХК

Втората вечер от Младежкия музикален фестивал „СОЛиСиМи“ е посветена на камерната музика – пространство на дълбока емоция, артистичен диалог и изключителна музикална чувствителност.

На сцената ще се изявят изявени млади изпълнители, сред които Олга Дойкова (цигулка), Филип Илиев (пиано) и Планинка Карагьозова (пиано), които ще представят стилово богата и въздействаща програма.

Кулминация на вечерта ще бъдат световните премиери на произведения от композиторите Пенка Кунева и Георги Арнаудов, създадени по поръчка на Фондация „Солинария“ специално за фестивала „СОЛиСиМи“. За първи път тези творби ще прозвучат пред публика именно на сцената в Бургас, превръщайки концерта в значимо събитие не само за фестивалната програма, но и за съвременния музикален живот.

С тази специална поръчка Фондация „Солинария“ затвърждава своята роля като активен инициатор и двигател на съвременното българско композиторско творчество, създавайки условия за раждането на нова музика и нейното представяне пред широка публика.

„Резонанс от струни и клавиши“ е вечер, в която традицията среща съвременността, а младите изпълнители се превръщат в посланици на новото музикално звучене.

9 май | 19:00 ч.

„Филм без име“ – грандиозен финал с младите таланти на Бургас

Зала „Тончо Русев“, Културен дом НХК

Финалната вечер на Младежкия музикален фестивал „СОЛиСиМи“ е посветена на магията на филмовата музика – жанр, който съчетава емоция, разпознаваемост и силно въздействие върху публиката. Концертът „Филм без име“ обещава да бъде ярък, динамичен и запомнящ се финал, в който музиката разказва истории без думи.

Солистите в концертната програма са ученици от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас, които ще излязат на сцената като представители на най-талантливите млади музиканти на училището. Те са селектирани чрез вътрешноучилищен конкурс, който откроява най-изявените инструменталисти от различни специалности – създавайки пъстра и вдъхновяваща солистична палитра.

Особено внимание заслужава и визуалната идентичност на концерта – афишът е създаден от дванайсетокласничката Валерия Калудова, чийто проект е избран в рамките на специален конкурс в училището. Така концертът се превръща не само в музикално, но и в цялостно артистично събитие, обединяващо различни форми на изкуство.

Програмата включва специално създадени аранжименти от композитора Петя Тончева, разработени именно за този концерт и съобразени с младите изпълнители. Публиката ще има възможност да се потопи в музикални светове, познати от едни от най-обичаните филмови заглавия, сред които:

„Цар Лъв“, „Мъпетите шоу“, „За шепа долари“, „Хор и улици“, „Адаптация“, „Осъдени души“, „Капитан Америка“.

В концерта участват симфоничен оркестър и камерни ансамбли на НУМСИ – Бургас под диригентството на Петя Тончева, които ще вдъхнат нов живот на тези емблематични произведения чрез енергията и таланта на младите музиканти.

„Филм без име“ е не просто концерт, а празник на младостта, творчеството и въображението, който съчетава музика, визия и сценично присъствие в едно въздействащо преживяване. Финалът на фестивала поставя силен акцент върху бъдещето – онези млади артисти, които днес правят първите си големи стъпки на сцената, а утре ще бъдат лицето на музикалното изкуство.

С всяко свое издание Младежкият музикален фестивал „СОЛиСиМи“ утвърждава своята мисия – да открива, вдъхновява и подкрепя новото поколение музиканти, като създава устойчиви мостове между образование, сцена и публика.

Фестивалът е не само културно събитие, но и инвестиция в бъдещето на българската и европейската музикална сцена, превръщайки Бургас в живо средище на талант, творчество и международен обмен.

