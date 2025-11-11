БАБХ: 35 отхвърлени пратки с общо над 320 тона храни и фуражи на граничните пунктове на България

За периода от 29 септември до 2 ноември 2025 г. на одобрените гранични контролни пунктове (ГКП) на територията на Република България, които са част от дирекция „Граничен контрол“ при Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), са отхвърлени общо 35 пратки с произход от трети държави.

В резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол, включително при временно засилен официален контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз, не са допуснати за въвеждане в страната над 320 тона стоки.

Отхвърлените пратки включват пипер, нар и домати – поради установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди; сушени смокини, лешници, шамфъстък – поради замърсяване с микотоксини и охратоксин А; и пратки със съставни продукти, празни желатинови капсули и сладолед с произход от трети държави, както и листни зеленчуци и декоративен посадъчен материал – поради незадоволителна документална проверка при извършения официален контрол на ГКП.

За отхвърлените пратки са създадени общо 30 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF). Системата е създадена от Европейската комисия (ЕК) и свързва специално определени звена за контакт в държавите членки на Европейския съюз (ЕС), Европейския орган по безопасност на храните и трети държави.

Контролът на БАБХ на граничните пунктове е постоянен и цели недопускане на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, както и гарантиране на безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.

