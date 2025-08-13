Арт сцена - Стара Загора с първо мащабно събитие: U.L.I.C.A. - Street Fest

Общинско предприятие „Арт сцена - Стара Загора“ с гордост обявява първото си мащабно събитие – U.L.I.C.A. - Street Fest, което ще се проведе на 13 и 14 септември 2025 г. /събота и неделя/. Фестивалът е с централна локация – бул. „Цар Симеон Велики“ /пространството от бул. „Руски“ до ул. „Цар Иван Шишман“/, и е насочен към младата аудитория, като ще превърне мястото в оживен кът за срещи, изкуство и забавление.

Посетителите ще могат да се насладят на разнообразни артистични щандове, работилници и артисти, както и други форми на съвременно изкуство. Предвижда се и специална зона за street храна, както и кът за craft бира и art вино.

Гостите на фестивала ще могат да си направят незабравими снимки с модерна 360-градусова фото будка с камера.

На сцената на фестивала всяка от вечерите ще се качат по три групи, които ще се погрижат за доброто настроение на публиката. Ще има както място за танци и забавления, така и арт пространство за седяща публика.

Програмата не изключва и най-малките. В събота те ще се забавляват с любимия на всички проект „Маргаритка“, а в неделя ще се насладят на представленията на Държавен Куклен театър - Стара Загора.

„С организирането на U.L.I.C.A. - Street Fest искаме да създадем не просто събитие, а нова традиция за Стара Загора – марка, която да събира хора с интереси към съвременната култура, изкуство и градски начин на живот“, споделя директорът на „Арт сцена - Стара Загора“ проф. Генко Гешев. Амбицията е фестивалът да се превърне в бранд, под който да се организират и други подобни събития в бъдеще.

ОП „Арт сцена - Стара Загора“ изказва своята благодарност към Община Стара Загора и всички партньори, приятели и спонсори, без чиято подкрепа този фестивал не би бил възможен. Повече за тях, както и информация и детайли относно програмата, може да следите във фейсбук страницата и сайта на „Арт сцена – Стара Загора“.

U.L.I.C.A. – Улично. Лично. Истинско. Цветно. Артистично. Елате и бъдете част от нея!

